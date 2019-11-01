Случайная знакомая преподнесла доверчивому брянцу «сюрприз»

Брянская полиция завела уголовное дело на 27-летнюю уроженку Суража, которая подозревается в краже.

К правоохранителям обратился житель деревни Аладьино Трубчевского района. По его словам, он провел время со знакомой в отеле райцентра. Утром, пока спал, женщина ушла. Собираясь на работу, брянец понял, что у него исчезли пять тысяч рублей и мобильный телефон.

Полиция провела расследование и выяснила, ценные предметы могла похитить знакомая. Как оказалось, она временно проживала в Трубчевске.

Смартфон и три тысячи рублей девушка вернула, остальное потратила.

Если суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет.

Напомним, жительницу Брянска в пустующем деревенском доме поджидала неприятность.