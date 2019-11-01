В Брянске в переулке Пилотов «спятил» светофор
Брянская автомобилистка пожаловалась на светофор, расположенный в переулке Пилотов, информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Речь идет об объекте на перекрестке около торгового центра. Елена Фирсова говорит, он «зависает» по несколько раз в день.
«Снова не работает светофор на пер. Пилотов», - поделилась автор публикации Елена.
По словам брянца Андрея, к лучшему, когда светофор отключается, лучше бы он вовсе не работал.
«Когда не работает, хоть пробка рассасывается», - прокомментировал горожанин.
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