В Брянской области увеличат выплаты при рождении ребенка

Депутаты Брянщины 28 ноября на заседании Облдумы поддержали инициативу Правительства региона об увеличении пособия при рождении детей.

Так, с 1 января 2020 года дополнительная единовременная выплата вырастет с тысячи до десяти тысяч рублей. Многодетным семьям – с двух тысяч до десяти тысяч.

Параллельно с этим единовременное пособие на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года увеличат с одной до пяти тысяч рублей.

Напомним, в Брянской области до 200 тысяч рублей вырастет материнский капитал.