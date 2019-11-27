Аграрий из Клетни уличен в посадке 150 тонн картофеля сомнительного качества

Кого из медиков региона признали лучшими по профессии? Торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов на звание «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошла в администрации Смоленской области. Заслуженные награды медикам вручил губернатор Алексей Островский.

Губернатор Алексей Островский поздравил с Днём матери пациентку смоленского перинатального центра, которой год назад врачи помогли спасти ребёнка.

Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения и электробезопасности в холодное время года, сообщает пресс-служба компании.

28 ноября в Рославле на улице Горького случился пожар в жилом деревянном доме на две квартиры.

Ведущий специалист отдела перспективного развития филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Колотухин вошел в тридцатку лучших по итогам первого регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Островского. Цель конкурса – выявление лидеров для сферы управления Смоленщины.

Внеплановая ревизия проходила в ноябре 2019 года. Как сообщили в пресс-службе профильного управления, по товарным накладным фермер закупил 150 тонн продовольственной картошки, однако затем использовал ее для высадки на площади 52 гектара.

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