Брянец лишил односельчанку обеда и любимого одеяла

Брянская полиция завела уголовное дело на ранее судимого 41-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

К правоохранителям обратилась 36-летняя дама из села Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области. Объяснила, в доме, пока она отсутствовала, пропали продукты питания и любимое одеяло.

Полиция провела расследование и выяснила, что похищение мог совершить ранее судимый 41-летний мужчина. Украв провиант и плед, он скрылся в другом селе у знакомых. Вещь продал, а продукты съел.

Злоумышленнику грозит наказание согласно уголовному кодексу.