В Брянске открыли после капремонта детсад «Андрейка»

Второй корпус дошкольного учреждения детсад «Андрейка» при лицее № 27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова 28 ноября открыли в Брянске, в торжественной церемонии участвовал губернатор области Александр Богомаз.

Детсад №65 рассчитан на 130 мест, он расположен в одном из самых густонаселенных районов города. В нем шесть групп: две ясельные и четыре дошкольные. Данный корпус появился благодаря Брянской городской администрации и ОАО «Российские железные дороги».

«Андрейку» приобрели в муниципальную собственность за 15,1 млн рублей. На ремонт и приобретение оборудования и инвентаря выделили 31 млн рублей. Работами занималась компания ООО «Гарден Билд».

В новом корпусе есть все для воспитания маленьких брянцев: групповые комнаты с современным оборудованием и развивающими игрушками, музыкальный зал.

Этот сад – пятое дошкольное учреждение, которое открыли в Брянске в 2019 году. Всего создали 900 дошкольных мест, из них 255 — для детей младшего возраста.

«Мы посмотрели, как сделан ремонт, как оснащен детский сад. Владимир Николаевич Оборотов мне сказал: «Александр Васильевич, мы о таком восемь лет назад могли только мечтать. У ваших детей есть уникальная возможность после окончания детского сада продолжить свое образование в лицее № 27, учителя будут уже знать каждого ребенка. Я хочу сказать огромное спасибо руководству города Брянска за проведенную работу для открытия детского сада. А то некоторые считают, что чиновники только ленточки перерезают. Нет, для того, чтобы перерезать ленточку, надо провести большую работу — найти средства, подготовить проектно-сметную документацию, контролировать подрядчика», - заявил губернатор Богомаз.

Глава региона передал символический ключ заместителю директора лицея по дошкольному отделению Ольге Савченко.