В Брянске выпустили на свободу после 18 лет тюрьмы жестокую убийцу

В областном центре на волю отпустили Анну Стрибижеву, изнасиловавшую и убившую двух девушек.

Как сообщило издание БрянскToday, женщина совершила преступление совместно со своим возлюбленным Вадимом Рябовым в 2001 году. Они убили двух молодых девушек, с ними познакомились в кафе. Вопиющая история всполошила не только Брянщину, но и всю страну.

30-летняя злоумышленница была приговорена к 20 годам, 35-летний соучастник Рябов к 25.

В заключении Стрибижева провела 18 лет.

Перед отбываением наказания пара вступила в брак.