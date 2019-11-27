В Брянске около больницы №1 замерз человек

29 ноября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлен замерзший мужчина, лежащий на земле около больницы №1.

По словам автора публикации, на гражданина никто не обращал внимания. Персонал больницы помог лишь тогда, когда посетители настойчиво стали требовать.

Подписчики пришли в ужас от ситуации.

По предположениям брянцев, это мужчина без определенного места жительства, он получил, по всей видимости, переохлаждение.

Фото - скриншот видео.