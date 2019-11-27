В Брянске 84 сотрудникам «МБК» полгода не платили зарплату

Брянский суд оштрафовал на 100 тыс рублей руководство предприятия «МБК», которое около семи месяцев не платило деньги работникам.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 84 сотрудника не видели зарплату с марта по сентябрь 2018 года. Долг составил свыше 3,1 млн рублей.

В связи с этим на директора внесли два представления, а также завели административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После этого руководство нашло деньги на погашение задолженности.