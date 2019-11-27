В Брянске ищут 27-летнего Игоря Карпова

28 ноября в Рославле на улице Горького случился пожар в жилом деревянном доме на две квартиры.

Ведущий специалист отдела перспективного развития филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Колотухин вошел в тридцатку лучших по итогам первого регионального конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Островского. Цель конкурса – выявление лидеров для сферы управления Смоленщины.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".ров.

28 ноября на улице Декабристов в Вязьме произошел пожар в жилом доме, на место выезжали пять сотрудников МЧС 12-й части на двух автоцистернах.

Как сообщили на официальной странице ПСО «Лиза Алерт», молодой человек ушел из дома 27 ноября в неизвестном направлении.

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