В Клинцах беспардонный брянец на иномарке повредил автомобили на парковке
Очередное «автохамство» зафиксировали в Клинцах 30 ноября на парковке у ТЦ «Гранд парк», информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о водителе иномарки Opel. По словам автора публикации, автомобилист, открывая двери, поцарапал машины, стоящие на парковке.
Брянцев возмутило поведение хозяина иномарки.
Напомним, бесцеремонный брянский автомобилист на Mercedes-Benz попал в объектив.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции
27 ноября 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг по проблемным вопросам размещения рекламы алкогольной продукции.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Не имеющий аналогов в России информационный курс лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», представленный энергетиками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в вузах 20 регионов страны вызвал большой интерес учащихся и преподавателей. В пилотном проекте крупнейших электросетевых компаний страны приняли участие более 1500 слушателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.