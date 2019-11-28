В Клинцах беспардонный брянец на иномарке повредил автомобили на парковке

Очередное «автохамство» зафиксировали в Клинцах 30 ноября на парковке у ТЦ «Гранд парк», информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о водителе иномарки Opel. По словам автора публикации, автомобилист, открывая двери, поцарапал машины, стоящие на парковке.

Брянцев возмутило поведение хозяина иномарки.

Напомним, бесцеремонный брянский автомобилист на Mercedes-Benz попал в объектив.