Стартовала продажа билетов на самолет «Брянск-Казань»

Со 2 января 2020 года от авиакомпании «Руслайн» из Брянска в Казань будут летать самолеты.

Как сообщили на сайте компании, рейсы запланированы по вторникам и четвергам.

Продажа билетов уже стартовала. Стоимость в одну сторону без багажа – 2500 рублей.