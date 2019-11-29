В Брянске трансгендер получил три года заключения за детское порно
Женщина-трансгендер проведет ближайшие три года за решеткой за то, что опубликовала рисунки с голыми аниме-персонажами в соцсети «ВКонтакте», такой приговор вынес Советский райсуд Брянска.
Речь идет о картинках с персонажами манги – японское произведение, которое похоже на комикс. Как выяснили эксперты, это лица, не достигшие 14-летнего возраста, сообщает издание newsru.com
Картинки на аккаунте Мишель находились в течение года, прежде чем на них обратили внимание правоохранители. Следствие по этому делу начали в 2018 году.
Мишель – бывший врач-эндокринолог брянской городской детской больницы. По паспорту остался мужчиной Михаилом, но считает себя женщиной, поскольку принимает специальные гормональные препараты (хоть и не делал операцию по смене пола). После того, как началось уголовное преследование, его уволили.
Защитник убедил подозреваемую согласиться на особый порядок – признать вину. В заключении, заверила юрист Московского коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив Мария Чащилова, Мишель не может находиться по причине третьей группы инвалидности и рака мочевого пузыря в стадии ремиссии, а также из-за того, что ее определят, по всей видимости, в мужскую камеру.
По словам Чащиловой, скорее всего она не имеет медицинских документов о смене пола, поэтому у нее в тюрьме не будет гормональных препаратов, а это очень опасно.
«Из-за нехватки гормонов у нее обострятся хронические заболевания, в первую очередь рак, и это будут страшные вещи с ней происходить», - объяснила юрист.
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