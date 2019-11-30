Бессовестный брянец на иномарке возмутил горожан на парковке около ТРЦ «Аэропарк»

Наглый автомобилист на кроссовере Renault Duster, который занял сразу два места для машины людей с ограниченными возможностями на парковке ТРЦ «Аэропарк», попал в объектив.

Фото в сети опубликовал один из очевидцев.

«Как думаете, он правильно припарковался?» - спросил автор публикации у подписчиков.

Подписчики, придя в шок от ситуации, назвали такое поведение хамским.

Некоторые брянцы не увидели в этом страшного нарушения правил дорожного движения.

«Что ж за страшное нарушение пдд? Гораздо хуже проезда на красный, обгона через сплошную, обгона по обочине. Все это оправдывают люди в комментариях и только неправильную парковку не прощает никто», - прокомментировала Ольга Лобанова.