Поиск по сайту
Поиск по сайту

Бессовестный брянец на иномарке возмутил горожан на парковке около ТРЦ «Аэропарк»

Опубликовано Сегодня, 10:10

Наглый автомобилист на кроссовере Renault Duster,  который занял сразу два места для машины людей с ограниченными возможностями на парковке ТРЦ «Аэропарк», попал в объектив.

Фото в сети опубликовал один из очевидцев.

«Как думаете, он правильно припарковался?» - спросил автор публикации у подписчиков.

Подписчики, придя в шок от ситуации, назвали такое поведение хамским.

Некоторые брянцы не увидели в этом страшного нарушения правил дорожного движения.

«Что ж за страшное нарушение пдд? Гораздо хуже проезда на красный, обгона через сплошную, обгона по обочине. Все это оправдывают люди в комментариях и только неправильную парковку не прощает никто», - прокомментировала Ольга Лобанова.

Фото
 2330
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Клинцах беспардонный брянец на иномарке повредил автомобили на парковке
  • В Брянске на одной парковке собралось сразу несколько «инвалидов»
  • В Брянске появился «бог» парковки
  • В Брянске пенсионер на Duster припарковался на тротуаре
  • На парковке «Аэропарка» в Брянске столкнулись такси и BMW X5
    • Новости регионов
    В Новодугино один школьник покалечил другого
    12:42:52 02-12-2019
    В селе Новодугино едва не случилась трагедия: в районной школе один из учеников серьезно покалечил другого.
    Жители трех улиц Смоленска останутся без воды
    12:25:02 02-12-2019
    Три улицы Смоленска 3 декабря останутся без холодной воды.
    Банк УРАЛСИБ подвел  итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
    11:01:02 02-12-2019
    Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
    В Вязьме и селе Мачулы произошли пожары
    12:50:46 29-11-2019
    28 ноября на улице Декабристов в Вязьме произошел пожар в жилом доме, на место выезжали пять сотрудников МЧС 12-й части на двух автоцистернах.
    В деревне Булгаково обнаружили целый склад боеприпасов
    12:42:23 29-11-2019
    Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Булгаково Смоленской области 28 ноября.
    Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
    11:26:00 29-11-2019
    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".ров.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:03
    В Новозыбкове общественная уборная перепугала жительницу Дальнего Востока
    Сегодня, 16:33
    На Ульянова в Брянске маршрутчики устроили «гонки»
    Сегодня, 16:07
    В бассейне «Динамо» посетительницу привели в ужас обнаженные дамы
    Сегодня, 14:35
    Брянцу невоспитанный автомобилист испортил настроение около гипермаркета
    Сегодня, 14:01
    Жителей поселка Заполье могли отравить
    Сегодня, 14:00
    Московский проспект в Брянске оказался в плену транспортного коллапса
    Сегодня, 13:23
    Поселок Белые Берега занесло снегом
    Сегодня, 13:01
    В Брянской области мужчина и женщина угодили под поезд
    Сегодня, 12:11
    31-летний брянец, застреливший двух сотрудников спецсвязи, ответит в суде
    Сегодня, 11:32
    В Брянске увеличилось количество автобусов на маршруте №31
    Сегодня, 11:03
    В Клинцовской больнице появился современный ангиограф
    Сегодня, 10:42
    В Брянске пропал Михаил Ревяко
    Сегодня, 10:10
    Бессовестный брянец на иномарке возмутил горожан на парковке около ТРЦ «Аэропарк»
    Сегодня, 09:14
    Жительница Брянска из-за ребенка пожаловалась на маршрутчика
    Сегодня, 09:00
    Трагедия в Сураже: на реке погибли трое детей
    Сегодня, 08:50
    В Фокинке полыхал склад
    Вчера, 17:52
    В Брянске трансгендер получил три года заключения за детское порно
    Вчера, 14:59
    Трагедия в Клинцовском районе: двух парней сбила «Лада»
    30-11-2019, 17:17
    Стартовала продажа билетов на самолет «Брянск-Казань»
    30-11-2019, 16:54
    В Клинцах беспардонный брянец на иномарке повредил автомобили на парковке
    29-11-2019, 17:01
    В Брянске ищут 27-летнего Игоря Карпова
    29-11-2019, 16:01
    В Брянске 84 сотрудникам «МБК» полгода не платили зарплату
    29-11-2019, 15:39
    В Брянске около больницы №1 замерз человек
    29-11-2019, 14:55
    В Брянске выпустили на свободу после 18 лет тюрьмы жестокую убийцу
    29-11-2019, 12:06
    В Бежице полыхал легковой автомобиль
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:10
    В Дятьково стартует зимняя серия ралли-спринта «У Мастера»
    Сегодня, 11:30
    Брянские предприниматели станут участниками международной выставки в Казани
    Сегодня, 11:27
    Брянские предприниматели станут участниками международной выставки WOODEX
    Сегодня, 11:24
    Продукцию Брянской области представят на выставке в Китае.
    Сегодня, 11:18
    «Мираторг» познакомил школьников Рогнединского района с современными агротехнологиями
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    В Брянске выпустили на свободу после 18 лет тюрьмы жестокую убийцу
    Деловые новости Не публиковать в Яндекс
    Проведен семинар и пресс-конференция по 223-ФЗ
    Новости Общество
    В бассейне «Динамо» посетительницу привели в ужас обнаженные дамы
    Происшествия На дорогах
    На трассе «М-3» в Брянском районе разбились мужчина и женщина
    Новости Общество
    В Брянске около больницы №1 замерз человек
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции

    В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции27 ноября 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг по проблемным вопросам размещения рекламы алкогольной продукции.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» переключил на свои сети абонентов региональных провайдеров в Брянской области

    «Ростелеком» переключил на свои сети абонентов региональных провайдеров в Брянской областиАбоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».

    РЖД новости
    Ремонтные работы на переезде около станции Суземка в Брянской области продлены до 29 ноября

    Ремонтные работы на переезде около станции Суземка в Брянской области продлены до 29 ноябряПлановые ремонтно-путевые работы на  железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.  
    МРСК новости
    Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

    Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»)  — подписали соглашение о сотрудничестве. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.