В Брянске пропал Михаил Ревяко
Брянские волонтеры ищут 37-летнего Михаила Ревяко, пропавшего 20 ноября 2019 года в деревне Красные Косары Мглинского района.
Особые приметы: татуировка на груди – группа крови, татуировка на правой голени в виде узора.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.
«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просьба сообщить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили добровольцы ПСО «Лиза Алерт».
Напомним, в Брянске ищут пропавшего 61-летнего Александра Кононова.
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