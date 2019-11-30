В Клинцовской больнице появился современный ангиограф
Сосудистый центр с современным ангиографом открыли в Клинцах, 29 ноября медучреждение посетил губернатор Александр Богомаз.
Первых пациентов отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения приняло в ноябре 2019 года. Здесь установили ангиографическу систему Azurion для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (коронарография, баллонная ангиопластика и стентирование сосудов сердца), закупили все необходимые расходные материалы.
Такого оборудования в регионе еще никогда не было. Сейчас в области пять ангиографов, это, по словам экспертов, важно для решения основной проблемы - чтобы медики успели оказать необходимую помощь при инсультах и инфарктах.
На открытие отделения потратили 65, 4 млн рублей, из них 36, 3 млн из областных денег пошло на ангиографическую установку, 14 млн – на капремонт корпуса, 2,5 млн – на медоборудование, 12,3 – на мединструменты и расходные материалы, 300 тыс рублей – мебель.
Отделение работает, операции выполняют каждый день. По словам пациентов, если ранее надо было ехать в областной центр, то теперь из Унечи, к примеру, добираться всего полчаса, и человек спасен, и через каких-то несколько дней можно возвращаться к полноценной жизни.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции
27 ноября 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг по проблемным вопросам размещения рекламы алкогольной продукции.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.