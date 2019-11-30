В Клинцовской больнице появился современный ангиограф

Сосудистый центр с современным ангиографом открыли в Клинцах, 29 ноября медучреждение посетил губернатор Александр Богомаз.

Первых пациентов отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения приняло в ноябре 2019 года. Здесь установили ангиографическу систему Azurion для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (коронарография, баллонная ангиопластика и стентирование сосудов сердца), закупили все необходимые расходные материалы.

Такого оборудования в регионе еще никогда не было. Сейчас в области пять ангиографов, это, по словам экспертов, важно для решения основной проблемы - чтобы медики успели оказать необходимую помощь при инсультах и инфарктах.

На открытие отделения потратили 65, 4 млн рублей, из них 36, 3 млн из областных денег пошло на ангиографическую установку, 14 млн – на капремонт корпуса, 2,5 млн – на медоборудование, 12,3 – на мединструменты и расходные материалы, 300 тыс рублей – мебель.

Отделение работает, операции выполняют каждый день. По словам пациентов, если ранее надо было ехать в областной центр, то теперь из Унечи, к примеру, добираться всего полчаса, и человек спасен, и через каких-то несколько дней можно возвращаться к полноценной жизни.