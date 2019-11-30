В Брянске увеличилось количество автобусов на маршруте №31

Расписание движения маршрута №31 а «Бульвар Щорса - поликлиника БАЗ» изменилось с 30 ноября 2019 года.

Речь идет о графике движения на выходных. Именно в него внесли изменения. В итоге количество транспортных средств увеличилось с 13 до 20 единиц.

Также сократился до 14 минут и интервал движения между автобусами. Отправление маршрутки от конечной «Поликлиника БАЗ» в 06:08.

По вечерам курсируют сокращенные рейсы от бульвара Щорса до школы №28.

Расписание движения маршрута № 31 можно увидеть в паблике «Брянский автобус».

Напомним, автобус №31 ходит по новому расписанию.