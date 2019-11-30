Жителей поселка Заполье могли отравить

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".ров.

28 ноября на улице Декабристов в Вязьме произошел пожар в жилом доме, на место выезжали пять сотрудников МЧС 12-й части на двух автоцистернах.

Согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2019 года составила 13,4 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

В селе Новодугино едва не случилась трагедия: в районной школе один из учеников серьезно покалечил другого.

В связи с этим прокурор подал на местную администрацию иск в суд с требованием обеспечить надлежащее холодное водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, питьевая вода, которой местные жители пользуются из общественных шахтных колодцев, не соответствует требованиям санитарных норм.

Прокуратура Брянской области проверила, насколько соблюдается закон о водоснабжении в поселке Заполье Суражского района, и обнаружила нарушения.

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Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.

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