В бассейне «Динамо» посетительницу привели в ужас обнаженные дамы

Жительница Брянска, мама двоих детей, оставила жалобу в одном из пабликов соцсети на тему невоспитанных посетительниц бассейна «Динамо».

Горожанка водит на плавание двух девочек семи и пяти лет. Говорит, очень плохо, что раздевалки, душевая и коридор общие на всех – и для детворы, и взрослых.

«В моем понимании взрослый воспитанный человек, выходя из душа и заходя в раздевалку, должен прикрыть свое обнаженное тело полотенцем, тем более при виде маленьких детей», - пояснила дама и добавила, что в течение трех месяцев сталкивается с противоположной картиной: у женщин нет чувство стыда, поскольку при детях они ходят полностью обнаженными.

По словам автора публикации, однажды она сделала замечание даме, которая нагнулась при детях. Та назвала ее неадекватом. В итоге, говорит автор, пожаловалась на в администрацию учреждения. Там обещали решить вопрос.