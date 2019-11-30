В бассейне «Динамо» посетительницу привели в ужас обнаженные дамы
Жительница Брянска, мама двоих детей, оставила жалобу в одном из пабликов соцсети на тему невоспитанных посетительниц бассейна «Динамо».
Горожанка водит на плавание двух девочек семи и пяти лет. Говорит, очень плохо, что раздевалки, душевая и коридор общие на всех – и для детворы, и взрослых.
«В моем понимании взрослый воспитанный человек, выходя из душа и заходя в раздевалку, должен прикрыть свое обнаженное тело полотенцем, тем более при виде маленьких детей», - пояснила дама и добавила, что в течение трех месяцев сталкивается с противоположной картиной: у женщин нет чувство стыда, поскольку при детях они ходят полностью обнаженными.
По словам автора публикации, однажды она сделала замечание даме, которая нагнулась при детях. Та назвала ее неадекватом. В итоге, говорит автор, пожаловалась на в администрацию учреждения. Там обещали решить вопрос.
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