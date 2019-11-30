В Новозыбкове общественная уборная перепугала жительницу Дальнего Востока

Жительница Дальнего Востока пришла в ужас от туалета, расположенного на автостанции Новозыбкова.

Даме не понравилось то, что вход в уборную общий и для мужчин, и для женщин. Но больше всего возмутило разбитое состояние сортира.

По словам гостьи из дальнего региона, такого она нигде не видела.

«К большому сожалению, мы к нему привыкаем и становимся участниками этого неприглядного реалити-шоу», — поделилась очевидец.

Женщина говорит, спросила у уборщицы, по какой причине уборная пребывает в таком состоянии. Та ответила, что виноваты во всем посетители.