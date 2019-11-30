В Новозыбкове общественная уборная перепугала жительницу Дальнего Востока
Жительница Дальнего Востока пришла в ужас от туалета, расположенного на автостанции Новозыбкова.
Даме не понравилось то, что вход в уборную общий и для мужчин, и для женщин. Но больше всего возмутило разбитое состояние сортира.
По словам гостьи из дальнего региона, такого она нигде не видела.
«К большому сожалению, мы к нему привыкаем и становимся участниками этого неприглядного реалити-шоу», — поделилась очевидец.
Женщина говорит, спросила у уборщицы, по какой причине уборная пребывает в таком состоянии. Та ответила, что виноваты во всем посетители.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг по вопросам размещения рекламы алкогольной продукции
27 ноября 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг по проблемным вопросам размещения рекламы алкогольной продукции.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.