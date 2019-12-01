Брянский депутат Валуев не хочет заниматься трудоустройством

Общение брянского депутата Госдумы Николая Валуева в онлайн-формате продолжается, в этот раз к народному избраннику обратился человек с вопросом о помощи в поиске работы.

Некий Александр объяснил депутату, что проработал 10 лет железнодорожником, сейчас в поисках вакансии, однако хорошую не может найти.

«Прошу личной встречи. Поверьте, я Вас не разочарую», - написал мужчина.

Кроме этого, он сказал, что в Комсомольск-на-Амуре занимался боксом.

Валуев ответил, что встречается с избирателями, но вопросами трудоустройства не занимается.

«Я открыт для встреч с избирателями. Пожалуйста, запишитесь на депутатский приём в Брянске или Москве. Но, сразу должен Вас предупредить, что я не занимаюсь трудоустройством. Я не работаю в отделе кадров, у меня нет своего предприятия или завода», - пояснил депутат.