Определен победитель акции «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!»

Школа №28 одержала победу в очередном этапе акции «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!».

Второе и третье место дали брянской гимназии №7 и школе № 29, расположенной в поселке Белые Берега. Кроме дипломов, ребятам представители компании «Чистая планета» вручили ценные призы: микрофон, планшет, портативную колонку, лыжные ботинки.

Победителей награждали совместно с Департаментом образования и науки области.

По словам директора регионального оператора «Чистая планета» Владимира Чашникова, внедрение раздельного сбора продолжается.

«Особое внимание уделяем воспитанию культуры обращения с отходами. Одно из направлений - работа с подрастающим поколением. Разработан проект, который называется «Чистая планета - детям!». В его рамках проводим экологическую акцию для школ «Сдай макулатуру - спаси дерево Брянщины», - рассказал гендиректор.

Раздельный сбор поддерживают активно дети, они агитируют взрослых правильно обращаться с отходами.

Как говорит учащийся Никита Кисилев, семья поддерживает «реформу чистоты», а в 28-й школе проводится много подобных акций.

«Сдай батарейку - спаси мир!», «Добрые крышечки», и ещё мы недавно выступали на родительских собраниях, чтобы ввести раздельный сбор мусора по школе», - поделился Никита.

По словам Григория Бабкина, руководителя проекта раздельного сбора вторичного сырья АО «Чистая планета», акция в 2019 году проводится второй раз. Количество участников постоянно растет.

«Растет количество собранной макулатуры, которую мы отправляем на переработку, а значит и растет количество спасённых школьниками деревьев в Брянской области», - сообщил Бабкин.

Уже начался следующий этап. К сбору макулатуры может приобщиться любое общеобразовательное учреждение. Кроме этого, в «Чистой планете» объявили новый конкурс рисунка для учеников «Город, в котором я хочу жить!». Победителей ждут призы от регионального оператора. Лучшие работы украсят борта спецтехники, транспортирующей отходы в Брянской области.