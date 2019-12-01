Клинцовский суд не сжалился над слабым на вино автомобилистом

33-летний житель Клинцовского района проведет ближайший год в колонии общего режима, суд признал его виновным в управлении транспортом в нетрезвом виде.

Кроме этого, мужчину оштрафовали на 109 тыс 859 рублей. Также его лишили на три года прав.

Приговор вступил в силу.

Инцидент случился 18 марта 2019 года. Мужчина, имея судимости за вождение пьяном виде, вновь сел за рулем в нетрезвом состоянии.

«При остановке его инспекторами ДПС отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге суд приговорил мужчину к году колонии. Однако с таким наказанием мужчина не согласился и подал заявление в апелляционную инстанцию, там жалобу отклонили и оставили приговор без изменений.