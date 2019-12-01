Жирятинская дорожная служба получила нагоняй от прокурора из-за «скорой»
Прокуратура Жирятинского района проверила информацию, которая была размещена в СМИ на тему дорожной аварии в селе Страшевичи, и обнаружила нарушения.
Речь идет о ДТП с участием машины медиков скорой помощи на трассе «Брянск-Смоленск-Жирятино». Пассажиры автомобиля получили травмы.
Выяснилось, что дорога, по которой ехал транспорт, была покрыта льдом. Сотрудники Жирятинского участка Брянского ДРСУч АО «Брянскавтодор» вовремя не посыпали ее противогололедной смесью.
В итоге прокурор внес представление гендиректору «Брянскавтодора».
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