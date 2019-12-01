Жирятинская дорожная служба получила нагоняй от прокурора из-за «скорой»

Прокуратура Жирятинского района проверила информацию, которая была размещена в СМИ на тему дорожной аварии в селе Страшевичи, и обнаружила нарушения.

Речь идет о ДТП с участием машины медиков скорой помощи на трассе «Брянск-Смоленск-Жирятино». Пассажиры автомобиля получили травмы.

Выяснилось, что дорога, по которой ехал транспорт, была покрыта льдом. Сотрудники Жирятинского участка Брянского ДРСУч АО «Брянскавтодор» вовремя не посыпали ее противогололедной смесью.

В итоге прокурор внес представление гендиректору «Брянскавтодора».