С владельца жуковского магазина взыскали задолженность в пользу «Чистой планеты»
Арбитражный суд Брянской области взыскал с фирмы ООО «Артторг», владельца жуковского магазина «Вкусный», отказывавшегося платить за услуги по обращению с ТКО, задолженность.
Решение суда в пользу «Чистой планеты» вынесли на днях.
Как оказалось, хозяин жуковского магазина не хотел платить за вывоз мусора, поскольку, по его словам, в соответствующем договоре не было его подписи. В итоге долг накопился с начала 2019 года.
Ответчик должен будет возместить и расходы по уплате госпошлины.
«Некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели до сих пор не хотят платить за вывоз отходов, объясняя тем, что или у них нет мусора, или что их подпись в договоре с регоператором отсутствует, а значит, договор не заключен. Но поступая так, они не только накапливают долг, но и нарушают закон», - объяснила начальник юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина и добавила, что согласно пункту 1 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным (ст. 426 ГК РФ), поэтому личная подпись потребителя не нужна.
Это относится не только к обычным гражданам, но и индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам.
С июня 2019-го «Чистая планета» выиграла 150 судов, еще столько же - на рассмотрении в арбитражных судах нашего и соседних регионов.
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