В Стародубе аптекарь торговала опасными лекарствами

Прокуратура Стародубского района проверила, насколько соблюдается закон об обращении лекарственных средств в местных аптечных пунктах.

Во время проверки выяснилось, что в одной из аптек медикаменты хранили с нарушением температурного режима. Термометр тоже находился в нерабочем состоянии. К продаже предлагали просроченные лекарства.

Заведующую аптечным пунктом привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией» и оштрафовали на 5 тыс рублей.