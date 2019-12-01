В Брянске работает невоспитанный маршрутчик

Житель Брянска пожаловался на очередного невоспитанного маршрутчика, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о водителе маршрутного такси №44, именно его автор публикации уличил в хамском отношении к пассажирам.

По словам брянца, шофер всю дорогу включал музыку на большую громкость, из-за этого он не слышал, как клиенты просят сделать остановку. Помимо всего прочего, высаживал людей он практически на ходу.

«Открывает дверь, когда машина еще не остановилась», - пожаловался горожанин.