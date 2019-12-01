В Госдуме прошла выставка, посвященная Дню инвалидов

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов, на эту тему в Госдуме стартовала выставка, там выступали депутаты, имеющие инвалидность, представители политических фракций и общественных организаций, борющихся за права людей с ограниченными возможностями.

По словам брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина, в обществе необходимо создавать безбарьерную средыу для инвалидов, обеспечивать доступность транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Парламентарий уверен, что государство должно не только поддерживать людей с инвалидностью, но и использовать их потенциал в интересах страны.

«Людям с ограниченными возможностями сложнее реализовать себя в обществе, мы со своей стороны обязаны им в этом помочь. Главное, чтобы люди с инвалидностью не опускали руки и шли вперёд, стараясь жить полноценно», – отметил Пайкин.





В Брянске перед Международным днем инвалидов прошёл II фестиваль «Равные права — равные возможности» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений региона. Цель мероприятия – создать детям благоприятные условия для реализации их творческих способностей.

В фестивале участвовали команды 11 общеобразовательных специальных учреждений. Победителей и призеров наградили в двух творческих и одной спортивной номинациях.

Напомним, Международный день инвалидов установила Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й сессии. Она призвала все государства и международные организации к сотрудничеству в проведении этого дня.







