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Брянского осужденного трансгендера Мишель поддержал актер Евгений Миронов

Опубликовано Сегодня, 09:19

Брянская женщина-трансгендер Мишель может провести в  тюрьме три года, ее признали виновной в публикации порнографии после размещения на странице в соцсети рисунков с обнаженными аниме-персонажами.

Такое решение вынесли в Советском райсуде.

На защиту осужденной в эфире «Дождя» стал московский актер Евгений Миронов:

«Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране».

По словам Миронова, суд обязан учесть состояние ее здоровья и прием гормональных препаратов.

Артист также призвал актерское общество поддержать Мишель в сложившейся ситуации.

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