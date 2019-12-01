Брянского осужденного трансгендера Мишель поддержал актер Евгений Миронов
Брянская женщина-трансгендер Мишель может провести в тюрьме три года, ее признали виновной в публикации порнографии после размещения на странице в соцсети рисунков с обнаженными аниме-персонажами.
Такое решение вынесли в Советском райсуде.
На защиту осужденной в эфире «Дождя» стал московский актер Евгений Миронов:
«Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране».
По словам Миронова, суд обязан учесть состояние ее здоровья и прием гормональных препаратов.
Артист также призвал актерское общество поддержать Мишель в сложившейся ситуации.
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