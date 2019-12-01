Брянские волонтеры посетили форум «Благое дело»
Студенческие волонтерские объединения области 3 декабря приняли участие в пятом форуме «Благое дело», который прошел в Брянском государственном университете имени Петровского.
Участники форума обсудили теоретические и практические стороны работы волонтеров, рассмотрели тему реализации добровольческих программ.
Во время мероприятия волонтерские отряды наградили за их вклад в развитие движения.
Участников форума от имени главы Александра Богомаза приветствовал заместитель губернатора Александр Коробко. По его словам, добровольчество в области появилось в 2004 году, сегодня оно популярно и среди молодежи, и среди взрослых.
«На территории региона в реализации социально значимых проектов в 2019 году хотя бы раз приняли участие более 65 тысяч волонтеров по различным направлениям: культурное волонтерство, волонтерство Мира, социальное волонтерство, «Волонтеры-медики», спортивное волонтерство, «Волонтеры Победы», «Волонтеры поисковых отрядов», «Серебряные волонтеры», - отметил Коробко.
В области в добровольческой деятельности задействованы свыше 150 волонтерских организаций. Большинство из них созданы и работают на базе школ, молодежных клубов, центров, благотворительных фондов.
В каждом муниципальном районе есть добровольческие отряды.
Каждый волонтер, который достиг 14 лет, имеет право получить личную книжку волонтера.
Ежегодно добровольцы Брянщины участвуют во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». В 2019 году на это состязание свои проекты представили свыше 250 волонтеров, 5 из которых стали полуфиналистами конкурса. Марич Постникова вышла в финал.
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