В четверг брянцев ожидает ухудшение погоды
Мокрый снег с дождем и порывами ветра прогнозируется в Брянской области 5 декабря.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ухудшение погодных условий начнется уже вечером в среду, 4 числа.
Особенно осторожными надо быть водителям, поскольку ожидается гололедица, которая может привести к аварийным ситуациям на дороге.
Ветер обещают западный, до 15-17 м/с. Температура воздуха +1, +2 градуса по Цельсию.
В целом, говорят синоптики гидрометеоцентра России, зима 2020 года будет не очень холодной. Критической температуры – до – 50 – не ожидается.
Брянцам стоит подготовиться к довольно частым сменам погоды. Большие морозы будут лишь краткосрочными.
В центре России самым холодным прогнозируется январь, на юге страны - морозов не предвидится. Осадки тоже не сильно порадуют жителей регионов, норма только в Сибири, в остальных областях – снег будет чередоваться с дождем.
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