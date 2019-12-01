В брянской стоматполиклинике №4 разразился скандал
Грубое поведение врача стоматологической поликлиники №4 настолько серьезно обидело жительницу Брянска, что она пожаловалась руководству медучреждения.
Информация опубликована на портале медицинских услуг региона.
История случилась, по словам пострадавшей, в конце ноября. Дама рассказала, лечила зуб у одного специалиста, который вскоре ушел в отпуск. Обратилась к другому. Наткнулась на вопиющую грубость.
«Специалист сказала, что я уже шесть раз в этом году была на приёме у разных стоматологов и хожу специально посмотреть на них. Я пыталась объяснить ей, что была беременна и три раза только проходила комиссию, да и вообще не виновата, что пломбы не держатся», - объяснила горожанка и добавила, мол, врач ответила, что больным седьмым зубом пусть занимается другой специалист, а она будет лечить шестой.
«Шестой зуб у меня полностью здоров. Она просто довела меня до слёз. Мне пришлось встать и уйти», - сообщила жительница Брянска.
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