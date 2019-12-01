В Бежице незнакомец уберег от опасности пенсионерку

В Дорогобужской ЦРБ заменят главврача. Завершая рабочую поездку в Дорогобуж, губернатор Алексей Островский внепланово посетил центральную районную больницу, от сотрудников которой ранее поступали жалобы. Глава региона ответил на вопросы персонала больницы, а также сообщил им об увольнении главного врача. Больница на контроле На протяжении двух последних недель Дорогобужскую ЦРБ проверяет специальная комиссия из представителей профсоюзов, профильного департамента, региональной Врачебной палаты, общественных организаций. Поводом для проверки стали обращения, полученные губернатором через социальные сети: сотрудники медучреждения жаловались на нарушение условий труда, нехватку медикаментов, неисправное состояние машин «скорой помощи» и другие проблемы. Приезд Алексея Островского коллектив ЦРБ встретил аплодисментами. - Глубокоуважаемые работники Дорогобужской центральной районной больницы, я знаю о конфликте между коллективом учреждения и главным врачом Людмилой Владимировной Карпенко, - начал разговор губернатор. - Я знаю и о том, что помимо этого конфликта есть иные проблемы совершенно разнопланового характера. Поэтому посчитал своим долгом приехать, чтобы ответить на интересующие вас вопросы. По моему поручению в настоящее время здесь организованы проверочные мероприятия, которые, к сожалению, к моменту нашей с вами сегодняшней встречи ещё не завершены, поэтому об их результатах говорить преждевременно. Они будут до вас доведены начальником департамента по здравоохранению Еленой Николаевной Войтовой. Я приехал, чтобы сообщить вам о принятом мною решении - главный врач вашей больницы в ближайшие дни будет уволен с занимаемой должности. А дальше совместно с департаментом по здравоохранению, с моим заместителем, курирующим данное направление, с руководителем Врачебной палаты Смоленской области необходимо будет определяться, кто станет новым главным врачом. Если коллектив, профильный департамент, руководство Врачебной палаты совместно смогут найти достойного руководителя внутри коллектива, значит, я поддержу это общее коллективное решение. Если подобного кандидата не найдётся или не будет консенсуса между всеми участниками этого процесса, значит, руководитель учреждения придёт со стороны. Рабочие вопросы Один из сотрудников медучреждения обратил внимание на проблему с телефонной связью в больнице: некоторые аппараты из-за долгов отключили, и персонал вынужден пользоваться личными мобильными телефонами для решения рабочих вопросов. - Это, конечно, безобразие. Елена Николаевна Войтова, прошу вас отдельной служебной запиской мне доложить о существующей ситуации и возможных вариантах её решения, - дал поручение глава региона. - Теперь что касается накопившихся долгов. Хочу вас проинформировать, что мною совместно с депутатом Государственной Думы, избранным от нашей области, заместителем председателя Государственной Думы Сергеем Ивановичем Неверовым в результате нашей совместной работы достигнуты договорённости с первым вице-премьером правительства - министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым о том, что до конца этого года в бюджет нашего региона поступят дополнительно 450 млн руб., которые мы с Сергеем Ивановичем запланировали потратить исключительно на нужды здравоохранения области и в первую очередь на нужды центральных районных больниц. Это первое. Второе. Возможно, вы знаете из средств массовой информации, что мною принято решение о продаже моей бывшей служебной автомашины Lexus и так называемой «резиденции губернатора». Сейчас эти объекты оценены, вносятся изменения в план приватизации государственного имущества Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг., они будут выставлены на продажу. И все вырученные средства также пойдут на решение проблем центральных районных больниц. Как лечить без рентгена? Лаборант-рентгенолог рассказал, что в стационаре, где принимают наиболее тяжёлых больных, нет рентгенаппарата. - В нашем распоряжении только палатный передвижной аппарат, но у него совсем небольшая мощность. Мы не можем проводить обследования пациентов стационара в полном объёме. - Об этих сложностях мы знаем и, безусловно, в ближайшее время приобретём необходимый рентгенаппарат и для вашей центральной районной больницы, - сказал Островский и поручил заняться оперативным решением проблемы Елене Войтовой. Водитель «скорой помощи» обратил внимание на плохое состояние автопарка. - Мы будем постепенно решать эти и другие проблемы центральных районных больниц и вашей в том числе, - ответил губернатор. - Вопрос ремонта машины «скорой медицинской помощи» - это компетенция главного врача. Именно поэтому я и принял решение уволить действующего руководителя. Как только новый главный врач будет назначен, он займётся данной проблемой. Елена Николаевна Войтова, прошу вас со своей стороны взять вопрос с ремонтом «скорой помощи» на личный контроль.