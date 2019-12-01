В Бежице незнакомец уберег от опасности пенсионерку
Брянская пенсионерка Лидия хочет найти и отблагодарить человека, который спас ей жизнь в четверг, 28 ноября, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
История случилась на Почтовой в Бежицком районе. Пенсионерка отправилась в магазин и не смогла дойти до него - внезапно одна нога стала неметь. Причина – тромб. Женщина оперлась о дерево и смогла простоять еще несколько минут. За это время пыталась подать сигнал о помощи мимо проходившим пешеходам и проезжавшим водителям. К счастью, один автомобилист остановился.
«Им оказался мужчина на вид лет 30-ти, ехал в машине с семьей, затем с женой усадил её в машину, довез до дома, тут же вызвал скорую! Бабушку госпитализировали в первую городскую больницу, сделали необходимую операцию. Сейчас всё хорошо!» - объяснила автор.
Если бы этот человек вовремя не вызвал медиков, то пенсионерка могла бы скончаться.
Бабушка надеется, что герой откликнется, и она сможет его поблагодарить.
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