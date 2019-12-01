Гражданин Украины попался в Брянске с 60 кило насвая
Дорожная сумка со странными свертками, принадлежащая гражданину Украины, заинтересовала работников Брянской таможни во время проверки поезда «Москва-Одесса».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, содержимым багажа оказался насвай, более 60 кило.
Мужчина не задекларировал свою сумку, поскольку не знал правил. Объяснил: приобрел некурительное табачное изделие в Москве и вез родственникам.
Заведено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».
Справка.
Насвай - вид некурительного табачного изделия, из Центральной Азии.
Его составляющие - табак и щёлочь. Для вкуса добавляют приправы.
Продается малыми «шариками», «палочками», порошком или пластичной массой. Употребление вызывает никотиновую зависимость, частое – психическую.
23 февраля 2013 года в РФ подписан федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который запретил торговлю насваем.
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