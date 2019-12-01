В Сельцо работник частной фирмы три месяца не видел денег

Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдается трудовое законодательство в фирме ООО «Аквамир», и обнаружила нарушения.

Во время проверки выяснилось, что сотруднику не платили зарплату с сентября 2019 года. В итоге долг достиг 60 тыс рублей.

Работодатель произвел расчет после того, как началась прокурорская ревизия.

На директора фирмы завели административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

Также внесено представление об устранении нарушений.