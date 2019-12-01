В поезде «Москва-Брянск-Москва» дети могут почитать любимую книгу

Детская библиотека заработала в поездах «Москва-Брянск-Москва».

Как сообщили в пресс-службе РЖД, книги можно взять у проводника. В арсенале библиотеки имеются произведения Марка Твена, Алексея Толстого, Самуила Маршака, Джоан Роулинг, Николая Носова и многих другие писателей.

Репертуар литературы рассчитан на возраст от 5 до 14 лет.