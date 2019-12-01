Около «Линии» в Брянске были замечены безумные гонщики

Снежная погода, нагрянувшая в Брянск вечером 4 декабря, сподвигла местных автомобилистов устроить дрифт около гипермаркета «Линия».

Безумных гонщиков зафиксировала камера видеорегистратора одной из машин. Ролик уже опубликовали в брянском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Игры» водителей, по словам автора поста, были очень опасны, потому что в тот момент около магазина ходили люди. Кроме этого, один автомобилист катал знакомого на тюбинге, а это не менее рискованно, ведь частыми были случаи, когда человек на ватрушке разбивался, попадая под встречный транспорт.

«Когда уже в Брянске будет законная площадка для дрифта? В других городах давно есть, почему у нас одни заборы ставят, а площадку выделить не могут?» - спросил автор публикации.