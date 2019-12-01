Сквер у автовокзала в Брянске стал похож на сказку

До нового года осталось почти три недели, в Брянске к этому празднику подготовка идет на полную во всех районах: то елки ставят около торговых центров и на площадях, то парки украшают.

К примеру, сквер у автовокзала превратили в настоящую сказку.

«В Брянске сквер у автовокзала превратили в новогоднюю сказку», - поделился брянец Константин Антипенко.

Горожане говорят, теперь главное – красоту сохранить, поскольку хулиганы не дремлют и могут навредить.