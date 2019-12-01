В Брянске бездомные создания «оккупировали» улицу Медведева

Стая диких собак «атаковала» улицу Медведева в областном центре, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Речь идет о дворе дома №80, именно там, по словам автора публикации, наблюдается постоянное рычание, попытки нападения на прохожих.

«Ранее уже писала о постоянной своре. Наблюдается это уже месяц 5-ый, вечно лай, днём – ночью, рычание», - поделилась горожанка.

Брянцы уверены, ситуация будет продолжаться до тех пор, пока голодные псы кого-нибудь не загрызут.