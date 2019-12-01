В Брянске по-новому будет ходить маршрут №100

Маршрутка №100, которую запустили в 2019 году от Брянска до аэропорта, с 2020 года будет курсировать по новой схеме.

Как сообщил директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области Виктор Войстроченко, суть изменений в том, чтобы на этой маршрутке можно было в течение часа добраться до аэропорта из любой точки областного центра.

Предполагают, что транспорт будет идти от автовокзала до ж/д вокзала «Брянск-1», затем до автостанции в Бежицком районе и в аэропорт.