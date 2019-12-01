Жители Стародуба получили современное место для занятий спортом
Физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Стародубе 4 декабря, в церемонии участвовало руководство области с губернатором Александром Богомазом.
ФОК возвели меньше чем за два месяца, на эти цели было израсходовано свыше 34 млн рублей. В нем есть все условия: беговые дорожки, хоккейный корт, трибуна на 100 мест, уличные силовые тренажеры, спортивный комплекс с брусьями, воркаутом, шведской стенкой, турником, комплектом оборудования для функционального тренинга.
Летом здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, кататься на роликах.
«Еще одна такая площадка будет сдана в эксплуатацию в Новозыбкове, два современных футбольных поля с современным искусственным покрытием — в Сураже и в Брянском районе, в Добруни, и еще 11 спортивных площадок — на территории Брянской области», - заявил Богомаз на торжественном открытии.
Кроме этого, в ближайшее время начнется возведение ледового дворца, где дети смогут заниматься фигурным катанием, да и просто здесь можно будет в хороших условиях кататься на коньках круглый год.
В 2020–2021 году в Стародубе построят бассейн.
В честь открытия физкультурно-спортивного комплекса провели флешмоб и открытый турнир по мини-футболу среди юношей. Мяч в игру ввел Александр Богомаз.
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