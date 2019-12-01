Застрявший под Ростовом в ДТП брянец спасен
Неравнодушные жители Брянской области спасли земляка Владимир Ворламова, который застрял недалеко от Ростова из-за аварии.
Мужчина вместе с транспортом слетел в придорожный ров. Автомобиль сильно поврежден, сам водитель жив.
Жители ближайшего села Ростовской области помогли Владимиру после ДТП, приютили.
4 декабря за ним выехали на машинах земляки. 5-го числа его на автомобиле доставили домой.
Водитель Дмитрий Евстратов поделился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте», что брянец уже с семьей, с ним все в порядке.
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