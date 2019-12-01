В Брянске охранника местной фирмы накажут за болтовню
Фокинский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело 35-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном разглашении коммерческой тайны.
Обвиняемый работает охранником организации, которая обеспечивает безопасность магистрального нефтепродуктопровода. Со 2 по 24 июля 2018 года он сообщал составляющие коммерческую тайну сведения о работе фирмы одному из жителей областного центра.
Последний воспользовался указанными данными для совершения хищения дизельного топлива.
Расследование провели сотрудники УФСБ.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как рекламировать российский алкоголь?
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград. Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.