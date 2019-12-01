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В Брянске охранника местной фирмы накажут за болтовню

Опубликовано Сегодня, 14:49

Фокинский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело 35-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном разглашении коммерческой тайны.

Обвиняемый работает охранником организации, которая обеспечивает безопасность магистрального нефтепродуктопровода. Со 2 по 24 июля 2018 года он сообщал составляющие коммерческую тайну сведения о работе фирмы одному из жителей областного центра.

Последний воспользовался указанными данными для совершения хищения дизельного топлива.

Расследование провели сотрудники УФСБ.

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