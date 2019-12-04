Жительница Брянска пожаловалась на «муки» в местной сауне

Посещение сауны «Лагуна» жительница Брянска запомнит на всю жизнь, отзыв о заведении горожанка опубликовала одной из соцсетей.

Больше всего даме не понравилась ледяная вода в бассейне. Говорит, окунулась, как в прорубь, не помогло даже посещение парной.

Кроме этого, объяснила автор публикации, возмутило то, что за 10 минут до окончания пришла администратор и заявила, что время закончилось.

«Специально открыла дверь. Я попросила закрыть ее, чтобы переодеться. Женщина заявила, что мне давно пора убраться отсюда. Пришлось переодеваться с открытой дверью», - поделилась горожанка и порекомендовала брянцам не посещать это заведение.