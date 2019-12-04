Брянским медикам вручили ключи от новых «скорых»

Губернатор Александр Богомаз 5 декабря вручил руководителям медицинских учреждений области ключи от новой техники.

Церемония передачи современных автомобилей «скорой помощи» проходила на площади, в мероприятии участвовали замы главы региона и профильные чиновники.

По словам губернатора, это второе за день знаковое событие, связанное с вручением техники. Сперва ключи от 80 автобусов передали для муниципалитетов области, теперь – ключи от машин «скорой помощи».

«Всего за последние четыре года приобретено 236 автомобилей для системы здравоохранения, но, что приятно, они куплены за счет областного бюджета, и около 100 машин — за федеральные средства. Сегодня мы вручаем еще и три передвижных ФАПа, за счет экономии будет приобретен и четвертый фельдшерско-акушерский пункт на колесах», - отметил Богомаз.

Александр Богомаз также передал ключи от передвижных фельдшерско-акушерских пунктов Жуковской межрайонной больнице, Почепской и Стародубской центральным районным больницам.