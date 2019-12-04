Под Гордеевкой горе-охотник принял другого за утку

Красногорский райсуд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении 45-летнего местного жителя, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Кроме этого, суд взыскал с обвиняемого более 700 тыс рублей в счет возмещения потерпевшей стороне морального и материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 11 августа 2018 года. Брянец, хорошо отметив сезон охоты, в нетрезвом виде начал стрельбу по птицам около деревни Поконь. Заметив движение за стогом сена, он ошибочно предположил, что там находится утка. Нарушив правила, которые запрещают стрельбу по неясно видимой цели, попал в коллегу.