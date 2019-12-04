Сеть всполошил скандал с участием матери двоих детей и медика брянской «скорой»

Жительница Брянска вызвала медиков скорой помощи в связи с болезнью ребенка, визит врача и скандал, разразившийся в квартире пациента, зафиксирован на видео и опубликован в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 6 декабря.

Конфликт случился из-за бахил. Хозяйка квартиры, она же автор видео, предложила доктору перед входом в комнату, где живут дети, снять сапоги или воспользоваться защитными чехлами. Врач отказалась и попыталась пройти. В итоге оказать первую помощь ей не удалось. Молодая мать начала повышать тон, настаивая на своем. Медик, в свою очередь, объяснила, что якобы по правилам, ей нельзя снимать обувь или пользоваться бахилами.

«Скорая приехала на вызов к маленькому ребёнку! Смотрите, что получилось. Кто прав, кто виноват?» - прокомментировала автор.

Большая часть подписчиков пришла в ужас от поведения матери.

«Значит не так уж и плохо ребёнку, раз мама устраивает такие сцены! Могла бы и в поликлинику сходить, а не людей попусту дергать!», - прокомментировала Екатерина Соина.

«Если на вызове заставляют одеть бахилы, то делать там нечего, а ведь где-то люди ждут скорую», - добавила Катерина Толчева.