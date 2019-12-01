В Брянске сортир в Майском парке сломали подростки-хулиганы

На родителей четверых подростков, которые разгромили туалет в Майском парке, составили административные протоколы.

Согласно документам, взрослые должны будут оплатить восстановительные работы. Самих хулиганов поставят на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Бежицкого района.

Напомним, вандалы повредили в сортире выключатели, дверные ручки, розетки, дверь и опоры, взорвали три петарды.

Ущерб составил 28 тыс 392 рубля.