Брянский губернатор дал старт играм IX Всероссийского фестиваля по хоккею
Матч-открытие отборочного этапа 9-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Брянской области в дивизионе «Любитель 40+» 5 декабря прошел в Ледовом дворце поселка Суземка.
В игре сразились команды «Партизан» (город Брянск) и «Салют» (поселок Суземка).
На торжественное мероприятие прибыло руководство области во главе с Александром Богомазом. По его словам, спортсмены региона активно участвуют в поединках Ночной хоккейной лиги. Здесь состязаются непрофессионалы, может попробовать свои силы каждый, кто любит хоккей.
Губернатор также заметил, что в 2011 году Брянщина начала с одной команды, сегодня же участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля заявили восемь коллективов.
Почетное право дать начало играм IX Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд предоставили Александру Богомазу, который осуществил символическое вбрасывание.
Суземку для открытия хоккейного сезона выбрали не случайно. В марте 2018-го президент на видеоконференции ознакомился с новыми спортивными объектами, которые построены в нескольких регионов в рамках социальной программы «Газпром - детям». Телемост организовали и с этим поселком. С момента открытия и до сегодняшнего дня спортивное сооружение популярно у местных жителей, ведь хоккейное поле размером 60х30 метров, а также другие условия дают возможность с пользой проводить время не только спортсменам, но и любителям.
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