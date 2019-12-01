В Дубровском районе на частном предприятии обделили работника

Прокуратура Дубровского района проверила, насколько соблюдаются требования трудового закона на предприятии ООО «Брянский лен».

Как выяснилось, работник в течение трех месяцев не получал надбавку к зарплате, в итоге долг образовался в 30 тыс рублей.

Помимо этого, деньги ему платили раз месяц.

Прокурор района внес представление на руководителя. Также его привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы» и оштрафовали на 10 тыс рублей.

Задолженность уже выплатили.